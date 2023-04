“Per girare questa scena abbiamo avuto bisogno di due giorni”, dice nel video Teona Strugar Mitevska, regista di L’appuntamento. “Era stata scritta in modo completamente diverso. In principio doveva essere lui a parlare, e lei doveva rifiutarsi di ascoltare. Ma alla fine della giornata ho capito che non funzionava”.

Nel film, presentato all’ultimo festival di Venezia nella sezione Orizzonti, assistiamo all’incontro tra Asja e Zoran, durante un evento di speed dating in un hotel di Sarajevo. Asja è in cerca dell’anima gemella, ma presto capisce che non può essere Zoran. Eppure nel loro passato c’è qualcosa che li unirà per sempre.

Teona Strugar Mitevska è una regista e sceneggiatrice e attivista femminista nata a Skopje, in Macedonia del Nord. Il suo film precedente è Dio è donna e si chiama Petrunya (2018).