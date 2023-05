In ognuno di noi ci sono tre personalità fondamentali: un bambino, un genitore e un adulto. In un mondo ideale dovremmo essere tutti capaci di ruotare

tra questi tre ruoli senza difficoltà, soprattutto all’interno di una relazione, ma molto spesso ci troviamo bloccati in una di queste posizioni. Secondo il filosofo Alain de Botton, la transizione da uno stato all’altro, di solito, è resa impossibile o problematica dalle nostre esperienze passate. L’esplorazione di sé è la chiave per cambiare la cose.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

