In Italia ci sono 871 aree naturali protette e 24 parchi nazionali. I parchi coprono un milione e mezzo di ettari, cioè il 6 per cento del territorio nazionale.

Ma alcuni di questi parchi non funzionano davvero. Tra loro c’è quello del golfo di Orosei e del Gennargentu in Sardegna, che si estende per 74mila ettari e ricade su 24 comuni. Il parco è ancora privo di un ente di gestione a causa di un conflitto decennale tra comunità locali e istituzioni nazionali.

È ancora possibile immaginare un modello di parco nazionale che tenga insieme tutte le istanze, creando sviluppo e rispettando i bisogni delle comunità locali? E quali limiti o vantaggi hanno i parchi già attivi?

Il reportage video di Madi Ferrucci e Giovanni Culmone.