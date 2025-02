La democrazia è più fragile di quel che si pensa, ma una tirannia ha di solito bisogno di tempo per affermarsi. Lo fa a piccoli passi, erodendo gradualmente i diritti e le libertà dei cittadini. Spesso i primi segnali di involuzione autoritaria vengono ignorati perché sembrano poco importanti o colpiscono categorie marginali.

Il video del New York Times raccoglie le testimonianze di quattro dissidenti – da Russia, Singapore, Nicaragua e Ungheria – che non hanno capito in tempo che nei loro paesi si stava affermando l’autoritarismo. Il loro avvertimento è rivolto in particolare agli statunitensi: le decisioni prese da Donald Trump nelle prime settimane del suo mandato presidenziale ricordano pericolosamente alcune esperienze che loro hanno già vissuto.