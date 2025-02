La Groenlandia, il canale di Panamá, la pace in Ucraina e in Medio Oriente: il presidente statunitense sostiene di essere in grado di negoziare accordi che nessun altro saprebbe concludere. Ma l’ex uomo d’affari è davvero così bravo nelle trattative?

Il video di Le Monde analizza gli accordi conclusi da Trump durante il suo primo mandato e nella sua carriera da imprenditore, scoprendo che in realtà usa un metodo molto semplice e, in fin dei conti, piuttosto inefficace.