Un algoritmo può prevedere la propensione alla violenza e il rischio di recidiva di chi è in prigione? Da quindici anni la Catalogna usa un software per farlo, decidendo così chi può accedere a permessi e alternative alla carcerazione. Ma ci sono molti dubbi sul suo funzionamento. Detenuti, avvocati e attivisti criticano la mancanza di trasparenza: nessuno è in grado di capire con esattezza il modo in cui funziona l’algoritmo. E alcuni giudici stanno cominciando a ignorarlo. Nonostante le criticità, software di questo tipo sono però molto diffusi, dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi.

Il reportage video di Arte.