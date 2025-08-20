La pesca è uno dei lavori più pericolosi al mondo. Nel banco Saya de Malha, una vasta e remota prateria marina dell’oceano Indiano, i rischi sono ancora maggiori. L’area si trova in acque internazionali e i pescherecci che l’attraversano sono privi di controlli e regolamentazioni.

La storia di Ae Khunsena, un pescatore tailandese scomparso nel banco Saya de Malha, mostra le difficili condizioni a cui sono sottoposti questi lavoratori. Per loro ogni viaggio in mare aperto potrebbe essere l’ultimo.

Il video di The Outlaw Ocean Project.