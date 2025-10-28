Dalla crisi finanziaria del primo decennio degli anni duemila in Grecia i diritti dei lavoratori sono stati progressivamente limitati. Questa tendenza si è accentuata con l’arrivo al governo del partito conservatore Nuova democrazia nel 2019. Ora sta per essere approvata una legge in base alla quale la giornata di lavoro dei dipendenti nel settore privato potrà essere estesa fino a tredici ore. Un provvedimento a cui l’opposizione e i sindacati si oppongono con forza.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
