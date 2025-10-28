Dalla crisi finanziaria del primo decennio degli anni duemila in Grecia i diritti dei lavoratori sono stati progressivamente limitati. Questa tendenza si è accentuata con l’arrivo al governo del partito conservatore Nuova democrazia nel 2019. Ora sta per essere approvata una legge in base alla quale la giornata di lavoro dei dipendenti nel settore privato potrà essere estesa fino a tredici ore. Un provvedimento a cui l’opposizione e i sindacati si oppongono con forza.

Il video di Arte.