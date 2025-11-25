L’Alto Adige ospiterà le gare di biathlon per le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 21 febbraio 2026.
Le competizioni si terranno alla Südtirol Arena di Anterselva (Antholz), che è stata modernizzata per l’evento. Ma a cento giorni dall’inizio dei giochi, le ruspe scavano ancora nella foresta, anche se si era parlato di olimpiadi sostenibili o addirittura “più verdi di sempre”. E la valle è divisa sul progetto e sulle conseguenze per l’ambiente.
Il reportage video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
