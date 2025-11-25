L’Alto Adige ospiterà le gare di biathlon per le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 21 febbraio 2026.

Le competizioni si terranno alla Südtirol Arena di Anterselva (Antholz), che è stata modernizzata per l’evento. Ma a cento giorni dall’inizio dei giochi, le ruspe scavano ancora nella foresta, anche se si era parlato di olimpiadi sostenibili o addirittura “più verdi di sempre”. E la valle è divisa sul progetto e sulle conseguenze per l’ambiente.

Il reportage video di Arte.