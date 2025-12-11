Insaf Dimassi è arrivata in Italia dalla Tunisia a soli nove mesi. Ora ha 28 anni e non ha ancora la cittadinanza italiana. Nel paese più di novecentomila ragazzi e ragazzi sono nella stessa situazione.

Dopo il fallimento del referendum dello scorso giugno, che aveva l’obiettivo di ridurre da dieci a cinque gli anni di residenza nel paese per poter richiedere la cittadinanza, l’Italia rimane uno dei paesi europei con le leggi più restrittive in materia. Tuttavia, nel continente si assiste al ritorno di varie forme di nazionalismo che vogliono inasprire le regole per diventare cittadini.

Il reportage video di Arte.