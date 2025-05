In Italia l’8 e il 9 giugno si terrà un referendum abrogativo e uno dei quesiti referendari, il quinto, propone di modificare la legge numero 91 del 1992, la norma che regola l’acquisizione della cittadinanza attualmente in vigore nel paese. In particolare il quesito vorrebbe portare a cinque gli anni di residenza necessari per chiedere la cittadinanza italiana. Attualmente ne servono dieci. Il referendum è promosso da diversi partiti e associazioni, tra cui la più grande organizzazione di figli di stranieri nati e cresciuti in Italia, gli Italiani senza cittadinanza.

Nel frattempo il 20 maggio la camera ha approvato in via definitiva una riforma della cittadinanza che restringe ulteriormente la possibilità di acquisirla per i discendenti dei cittadini italiani, convertendo in legge un decreto approvato dal governo Meloni nel marzo 2025. La legge introduce il principio secondo cui i discendenti di italiani, nati all’estero, possono chiedere di essere cittadini solo se hanno almeno un genitore o un nonno con la cittadinanza italiana e se i loro antenati non hanno una doppia cittadinanza.

Il tentativo di riformare la cittadinanza con il referendum è l’ultimo di una lunga serie di proposte. Il primo è del 1999, pochi anni dopo l’entrata in vigore della legge attuale, approvata nel 1992, ed è stato proposto dall’allora ministra degli affari sociali Livia Turco. In particolare il testo prevedeva che i figli nati in Italia di cittadini stranieri potessero chiedere la cittadinanza all’età di cinque anni, dopo aver vissuto legalmente e continuativamente nel paese.

I genitori avrebbero dovuto dimostrare di essere residenti in Italia da almeno cinque anni. L’idea era quella di evitare che i bambini che cominciavano il ciclo scolastico obbligatorio fossero trattati come stranieri e avessero meno diritti rispetto ai nati in Italia da genitori italiani. Il progetto di riforma della cittadinanza del 1999 fallì, ma alcuni tratti della proposta di legge rimasero nelle proposte successive.

Nel 2006 l’allora ministro dell’interno Giuliano Amato propose una nuova riforma della cittadinanza, che fu ostacolata dai partiti d’opposizione anche se un sondaggio aveva evidenziato che la maggior parte degli italiani era d’accordo con il testo. L’opposizione ebbe più spazio in tv e sui mezzi d’informazione che nella commissione per gli affari costituzionali dove si esaminava la riforma. Secondo gli esperti, i politici ottennero poco dai negoziati perché si esposero molto nei dibattiti televisivi e questo precluse l’avanzamento delle trattative all’interno delle commissioni.