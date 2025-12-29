In Lettonia il 10,7 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia, non lavora e non sta ricevendo una formazione (sono i cosiddetti neet, dall’inglese not in education, employment or training), una percentuale inferiore alla media europea (11 per cento). La situazione peggiora in paesi come Grecia, Italia e Romania.
Ma in tutto il continente le aspettative delle nuove generazioni verso il mercato del lavoro sono cambiate, molti giovani cercano un impiego con un impatto sociale e aspirano a un migliore equilibrio con la vita privata.
Il reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
