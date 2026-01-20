Una limonata al posto di un cocktail, birra analcolica invece dei superalcolici: la generazione Z spagnola dimostra di essere più attenta alla salute rispetto al passato e sta riducendo il consumo di alcol. Una tendenza che si osserva anche in altri paesi europei.

