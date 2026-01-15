- Una passeggiata con la musica a tutto volume nelle orecchie può finire in tragedia quando attraversi la strada.
- Per evitare gli scocciatori, tieni sempre un auricolare addosso per fingere che stai parlando al telefono.
- Le cuffie da dj mentre corri sul tapis roulant sono tutto peso inutile da gestire.
- Non spendere una fortuna per degli auricolari che perderai dopo un mese.
- Invece di urlare, abbassa il volume quando parli.
