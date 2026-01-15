  1. Una passeggiata con la musica a tutto volume nelle orecchie può finire in tragedia quando attraversi la strada.
  2. Per evitare gli scocciatori, tieni sempre un auricolare addosso per fingere che stai parlando al telefono.
  3. Le cuffie da dj mentre corri sul tapis roulant sono tutto peso inutile da gestire.
  4. Non spendere una fortuna per degli auricolari che perderai dopo un mese.
  5. Invece di urlare, abbassa il volume quando parli.

