- Un’analisi di 43 studi conferma che assumere il paracetamolo durante la gravidanza non è pericoloso per il feto.
- Il dna del rinoceronte lanoso è stato recuperato dai resti trovati nello stomaco di un cucciolo di lupo congelato nel permafrost.
- Bassi livelli di pesticidi nell’acqua sono sufficienti a ridurre drasticamente la durata della vita dei pesci.
- Le piccole macchie rosse individuate dal telescopio spaziale James Webb potrebbero essere buchi neri supermassicci.
- Il 17 gennaio è entrato in vigore il trattato delle Nazioni Unite sull’alto mare.
- Il Tyrannosaurus rex impiegava circa quarant’anni per crescere completamente.
- Una nuova mappa rivela nel dettaglio l’aspetto del terreno sotto i ghiacci dell’Antartide.
- La subsidenza dovuta all’eccesivo prelievo idrico minaccia le città costruite nei delta dei fiumi.
- I cavalli possono percepire la paura negli esseri umani attraverso l’odore.
- È stata individuata una supernova esplosa appena un miliardo di anni dopo la nascita dell’universo.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it