Sulle Alpi la neve non è mai stata così poca. A causa della crisi climatica, tra cinquant’anni potrebbe non nevicare più sotto i 1.800 metri, una prospettiva che sta mettendo in seria crisi il settore degli sport invernali. A pagarne il prezzo, almeno per ora, sono soprattutto gli impianti sciistici a bassa quota, che in genere sono anche i più economici. Di questo passo saranno sempre di meno le persone che potranno permettersi di andare a sciare.

Il video di Michele Bertelli, Federica Bonalumi e Alessandra Tranquillo.