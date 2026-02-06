Il notiziario video Europa Settegiorni , che racconta la vita delle società del continente, spiega qual è la strategia dell’Unione per trovare nuovi mercati e verso quali paesi si sta orientando.

Di fronte ai dazi doganali di Donald Trump, l’Unione europea deve trovare alternative al suo principale partner commerciale, gli Stati Uniti. L’economia europea si basa molto sulle esportazioni e in questo momento alcuni settori sono in crisi, in particolare quello manifatturiero.

Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.