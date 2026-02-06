Di fronte ai dazi doganali di Donald Trump, l’Unione europea deve trovare alternative al suo principale partner commerciale, gli Stati Uniti. L’economia europea si basa molto sulle esportazioni e in questo momento alcuni settori sono in crisi, in particolare quello manifatturiero.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega qual è la strategia dell’Unione per trovare nuovi mercati e verso quali paesi si sta orientando.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
