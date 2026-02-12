A Boden, nel nord della Svezia, la Stegra sta costruendo il primo impianto per la produzione di acciaio decarbonizzato in Europa. I lavori hanno avuto ritardi e l’azienda è a corto di fondi, al punto che senza finanziamenti statali rischia il fallimento. Il progetto è seguito con interesse da tutta l’Europa, ma il governo conservatore svedese non sembra molto interessato alla transizione energetica.
Il video reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
