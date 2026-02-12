A Boden, nel nord della Svezia, la Stegra sta costruendo il primo impianto per la produzione di acciaio decarbonizzato in Europa. I lavori hanno avuto ritardi e l’azienda è a corto di fondi, al punto che senza finanziamenti statali rischia il fallimento. Il progetto è seguito con interesse da tutta l’Europa, ma il governo conservatore svedese non sembra molto interessato alla transizione energetica.

Il video reportage di Arte.