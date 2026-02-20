All’ingresso nel quinto anno della guerra cominciata con l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, i negoziati di pace sembrano essere in stallo. La Russia oggi occupa circa il 20 per cento del territorio ucraino. E, anche se la linea del fronte è rimasta quasi invariata negli ultimi due anni, il Cremlino può contare sulla benevolenza del presidente statunitense Donald Trump per far valere le proprie rivendicazioni. Gli ucraini si chiedono quindi se almeno l’Europa rimarrà determinata a sostenere il loro paese.

