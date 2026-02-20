Io e la mia partner siamo entrambe persone queer non binarie registrate femmine alla nascita, trentenni, e stiamo insieme da tanto tempo. Non troviamo realistico rimanere monogame per tutta la vita. Anzi abbiamo praticato la non monogamia etica fin dall’inizio della nostra relazione, poi per molti anni abbiamo ripiegato sulla monogamia. Oggi abbiamo due bambini molto piccoli e vogliamo averne un terzo a breve. Tra il fatto di essere genitori e una storica disparità di libido, la nostra vita sessuale è in difficoltà da anni. Quando facciamo sesso è bello, però non capita spesso (direi una-tre volte al mese) ed è complicato da un punto di vista pratico. In generale io sono soddisfatta, per me ora il sesso semplicemente non è una priorità. Negli ultimi mesi la mia partner ha chiesto di riaprire la coppia. Ho provato ad ascoltarla, ma con la sensazione che questa fase della mia vita sia il momento peggiore per fare esperimenti con la struttura della nostra relazione. Di recente, dopo una lunga conversazione sulla riapertura, in cui si è parlato anche esplicitamente di consenso e partecipazione, la mia partner mi ha detto che si era già iscritta a un’app di incontri e che da circa una settimana si stava messaggiando con altre persone. Non è successo niente di fisico, ma nei nostri discorsi non ne aveva fatto parola. Ecco le mie domande: esiste un’età magica dei figli alla quale abbia senso effettivamente aprire la coppia? Non voglio rinviare la cosa all’infinito, però nell’immediato non riesco proprio immaginarmi capace a livello emotivo. In una relazione non monogama iscriversi a un’app d’incontri prima di averlo concordato vale come un’esplorazione innocua o costituisce già un’infrazione? Voglio essere ggg e avere un atteggiamento positivo sul sesso, ma ho anche paura di peggiorare la nostra relazione in un periodo che è già stressante, e in questo momento fatico a capire come riconciliare le due cose.

– Overloaded Parents Exploring Now?

P.s. I figli li ho partoriti io e lo farò ancora, te lo dico perché credo sia importante. Il nostro secondo è nato da circa un anno.

Alzavo sempre gli occhi al cielo quando gli scambisti etero, in quei documentari che giravano su di loro negli anni novanta, dicevano che ovviamente, prima di darsi allo scambismo, avevano aspettato che i figli fossero un po’ cresciuti. Ovviamente. E se pure era vero in certi casi, o anche nella maggior parte, non poteva essere vero in tutti.

Sembrava che gli scambisti etero si fossero messi d’accordo per dire questa cosa ai registi, così da evitare di essere giudicati per il fatto di scopare in giro mentre avevano dei figli ancora piccoli. Perché scopare con altra gente è rischioso. Ci si può prendere una cotta, si può contrarre un’infezione e se si è giovani, fertili e del sesso opposto si può fare un altro bambino per sbaglio.

Ma ammettiamo pure, giusto per ipotesi, che esista un’età magica dei figli alla quale una coppia possa aprirsi in sicurezza, e che quell’età magica sia intorno ai dodici anni. La tua partner sarebbe disposta ad aspettare tanto? Il fatto che si sia già iscritta a un’app d’incontri è una buona indicazione del fatto che non è disposta ad aspettare finché il vostro terzo figlio – che non è stato ancora neppure concepito – sarà quasi adolescente.

Nella maggior parte delle relazioni, monogame o no, iscriversi a un’app d’incontri all’insaputa dell’altro o senza il suo consenso costituirebbe sicuramente un’infrazione. Però la vostra relazione non è come tutte le altre. Era una coppia aperta prima che “ripiegaste” sulla monogamia. Da tempo state discutendo se riaprirvi o no. E la tua partner ti ha detto cos’ha fatto, cioè ti ha rivelato di stare su un’app d’incontri. Non è l’ideale, Open, e di certo non è la prassi migliore nel contesto di una non monogamia etica, ma io ti esorterei a derubricarla a “esplorazione innocua” invece di elevarla a tradimento imperdonabile.

È anche possibile che la tua partner stesse cercando – consciamente o no – di farti arrivare un messaggio: non può aspettare anni per riaprire le coppia. Nel frattempo tu stai cercando di far arrivare alla tua partner un messaggio ben diverso: non pensi che lei sia in grado, a livello pratico, di adempiere alle sue responsabilità di partner e madre dei vostri figli molto piccoli con tutte le distrazioni emotive che comporta il frequentare e scopare con altra gente.

Mi verrebbe da prendere le tue parti – anche tralasciando i rischi emotivi, scopare con altra gente quando si hanno tre figli piccoli è quasi impossibile per motivi pratici – ma noi due non possiamo imporre alla tua partner le nostre condizioni. Dovrete arrivare insieme a un qualche tipo di accordo, e una di voi dovrà fare delle concessioni.

P.s. Ma la tua partner lo vuole, un altro figlio?