Perché è importante raccontare cosa succede in Gabon

Quando racconto una storia del genere, non sono in competizione con nessuno, sto solo offrendo un servizio ai nostri clienti. E normalmente noi fotografi lavoriamo insieme. Condividiamo informazioni, contatti, pasti, taxi, le giornate e i pericoli legati a questo tipo di ambiente.

Essere “da solo” a raccontare delle elezioni presenta sia dei vantaggi sia degli svantaggi. Qualcuno potrebbe dire che non ho concorrenza, visto che i miei colleghi delle altre testate non sono qui. Ma non mi piace mai usare il termine “concorrenza”: preferisco parlare di “cooperazione”.

La mia risposta è: come potremmo non farlo? È qui che si svolge la storia contemporanea dell’Africa. Se vogliamo raccontare la storia africana, le narrazioni che animano il continente, non possiamo tenerci lontano da posti come questi. Sono orgoglioso di essere qui, di raccontare questa storia e di non ignorare eventi come questo.

Quando sono arrivato in Gabon per raccontare le recenti elezioni, ero l’unico fotografo di un’importante testata internazionale presente nel paese. La gente si chiede: perché fare lo sforzo di raccontare le ennesime elezioni e gli ennesimi disordini di un paese africano?

Ovviamente non ero del tutto solo. Non c’erano altri fotografi delle principali agenzie, ma c’era la televisione, c’erano persone che avevo incontrato durante altri incarichi e di cui mi fidavo, oltre che altri giornalisti. E quindi era possibile scambiarsi contatti e suggerimenti. Ma non con lo stesso livello di confidenza.

Solo di fronte alle scelte Quando sei solo, ti trovi nel bel mezzo delle cose con tutta la responsabilità sulle tue spalle. Non puoi fare affidamento sugli occhi dei tuoi colleghi per essere sicuro che un determinato aspetto della storia verrà raccontato, o che tale aspetto verrà raccontato come merita. Non puoi confrontare il tuo giudizio con quello degli altri. Sei solo a prendere le decisioni, il che raddoppia le tue responsabilità.

In particolare, in una situazione come quella del Gabon, dove l’esplosione di rabbia dopo l’annuncio dei risultati è stata particolarmente violenta, fa piacere avere una simile rete protettiva intorno a te. È una questione di sicurezza, ma è anche la certezza di prendere le giuste decisioni rispetto al modo in cui racconterai la storia.

La cooperazione produce una copertura degli eventi più ampia e una maggiore sicurezza per tutte le persone coinvolte. Ci si possono scambiare idee: ad esempio “che ne dite di andare in quel quartiere per mostrare quel tale aspetto della storia”, “no, i miei contatti dicono che la situazione lì è tesa, ma c’è un’altra zona dove sta succedendo questo e quest’altro” e cose del genere.

Naturalmente ci sono anche aspetti positivi nell’essere per conto proprio. Per esempio non devo preoccuparmi di evitare che altri colleghi o macchine fotografiche appaiano nelle mie inquadrature. Può far sorridere, ma si tratta di una cosa che devi sempre avere in mente quando lavori con i colleghi: bisogna fare attenzione a non finire nelle inquadrature degli altri.

Un’altra sensazione piacevole è quella di essere l’unica voce che racconta la storia. Puoi fare quello che vuoi. Non c’è niente di ridondante e tutto deve essere detto. Ma, devo ripeterlo, è una grossa responsabilità. Bisogna sempre che la storia sia raccontata come si deve.

Tutto è importante

Non sono qui per caso. All’Afp scegliamo di raccontare il continente nel modo più approfondito possibile. Si potrebbe dire che è uno dei nostri vantaggi competitivi. Può suonare come auto promozione, ma la nostra agenzia mostra un’impegno costante nel raccontare storie africane e nel non tralasciare niente. Tutto è importante, tutto riguarda la vita delle persone qui.

In questo caso non c’erano dubbi sulla scelta di partire. Basta leggere la storia del Gabon per capire che il paese si trova a un bivio. Dopo più di quarant’anni di governo di un unico presidente e dopo che, già nel 2009, c’erano state delle elezioni contestate, gli ingredienti per un disastro erano già tutti pronti sul tavolo. Quando vedi una cosa del genere, non puoi far finta di niente.

Sono responsabile di circa 47 paesi in Africa: tutti tranne quelli arabofoni. Devo quindi costantemente prendere delle decisioni su cosa raccontare. Quando vedo situazioni come quelle del Gabon, non posso dire di no. Dobbiamo essere presenti. E preferisco essere io stesso a farlo, vista la mia esperienza pluriennale nel raccontare situazioni simili, in Africa e altrove.

Trovare un tassista

Si comincia a lavorare a un servizio molto prima di arrivare nel paese. Fai ricerche sulla situazione politica, sui principali attori e cominci a farti un’idea su quali luoghi della città devi visitare. Era il mio primo viaggio in Gabon e mi sono preparato bene.

Quando atterri in un posto, cominci immediatamente a creare una rete di contatti. Può suonare stupido, ma tutto comincia con il tuo tassista. Fai in modo di averne uno davvero bravo. Come distinguerne uno bravo da uno scarso? È qui che entra in gioco l’esperienza. Ogni persona possiede il suo personale metro di giudizio, che credo sia soprattutto una questione di istinto.