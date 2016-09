L’intesa per la pace in Siria è in serio pericolo

Ci abbiamo creduto e dobbiamo crederci ancora, perché il fallimento dell’accordo tra la Russia e gli Stati Uniti sulla Siria sarebbe una catastrofe, ma a questo punto dobbiamo ammettere che l’intesa è in grave pericolo.

Il 17 settembre l’esercito statunitense ha bombardato le truppe di Bashar al Assad uccidendo decine di uomini del regime, convinti di colpire i jihadisti del gruppo Stato islamico (Is). A quel punto i russi si sono scatenati.

Anche se Washington ha riconosciuto l’errore manifestando il suo rammarico, a Mosca pensano che gli attacchi “sono al limite tra la negligenza criminale e la connivenza diretta con i terroristi dello Stato islamico”. Le parole scelte dalla diplomazia russa complicano la situazione, con gli americani che si erano già raffreddati a causa degli ostacoli posti dal regime Assad ai convogli umanitari diretti verso Aleppo.

Poche ragioni di ottimismo

L’accordo russo-americano si era infatti indebolito il 15 settembre, quando Damasco ha bloccato gli aiuti dell’Onu senza che la Russia abbia fatto niente per impedirlo. Questi incidenti sono sufficienti a dare per morto l’accordo che otto giorni fa aveva suscitato grandi speranze?

Non è ancora detta l’ultima parola, perché i motivi che hanno spinto statunitensi e russi a trovare un’intesa e pianificare una cooperazione militare contro l’Is restano forti. Washington non ha alcuna voglia di ritrovarsi nuovamente intrappolata nella tempesta mediorientale. Sull’altro fronte l’interesse del Cremlino è sempre quello di riavvicinarsi agli occidentali, soprattutto ora che gli elettori russi hanno disertato le elezioni legislative del 18 settembre e che l’aumento dell’astensione, oltre dieci punti percentuali in cinque anni, testimonia un calo della fiducia riguardo a Vladimir Putin, che tra l’altro ha perso il 4,5 per cento.

Il presidente russo ha bisogno di rilanciare la sua economia, e non potrà farlo senza una distensione dei rapporti con l’occidente. Tuttavia è innegabile che quello appena trascorso è stato un weekend nero, e non solo per la Siria.

Anche la situazione in Europa non spinge all’ottimismo. Sapevamo che il vertice di Bratislava del 16 settembre non avrebbe risolto in un colpo solo tutti i problemi dell’Unione, ma la delusione è comunque forte. Tre mesi dopo la Brexit e a poche settimane dall’intesa tra Parigi, Berlino e la Commissione sulla necessità di rilanciare gli investimenti comuni e porre le basi di una difesa comune, sarebbe stato bene prendere decisioni concrete. Ma le cose sono andate diversamente.