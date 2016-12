L’Europa approva nuove misure  contro il terrorismo

Sono orgoglioso di essere francese, pertanto sono sconvolto come chiunque altro per i fatti di Parigi. Ma non sono scioccato né incredulo. Conosco l’Is, mi ha tenuto in ostaggio per dieci mesi e so che il nostro dolore, il nostro strazio, le nostre speranze, le nostre vite non gli interessano. Però temono più la nostra unità che i bombardamenti. Leggi