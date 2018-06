Tutto quello che c’è da sapere sul Consiglio europeo

Il 28 e 29 giugno a Bruxelles si riuniscono i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione europea per discutere delle politiche migratorie dell’Unione. Nel consiglio europeo di fine giugno si sarebbe dovuto discutere della riforma del regolamento di Dublino, il sistema comune di asilo, invece la riforma proposta dalla commissione e poi emendata e approvata al parlamento europeo è stata bocciata dai capi di stato dei paesi membri, che hanno posizioni molto diverse soprattutto sulle quote di ripartizione dei migranti arrivati nei paesi di frontiera dell’Unione europea in particolare in Italia, Grecia e Spagna. Il vertice preparatorio, che si è svolto il 24 giugno, ha mostrato tutte le fratture all’interno del Consiglio e fa presagire un vertice tanto importante quanto incerto. Ecco una serie di articoli da leggere per capire che sta succedendo.