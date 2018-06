Conte a Parigi cerca la solidarietà dell’Europa

È stata una decisione sorprendente. Nonostante Emmanuel Macron abbia sconvolto gli italiani parlando di “cinismo” e “irresponsabilità” a proposito della decisione del governo di Roma di chiudere i porti alla nave Aquarius e ai 600 migranti salvati in mare, nonostante l’Italia sia stanca di sentire le critiche della Francia dopo aver accolto 700mila rifugiati mentre il resto dell’Unione, a eccezione della Germania, sprangava le sue frontiere, nonostante in poche parole Parigi e Roma siano ai ferri corti, il nuovo presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte non ha annullato la sua visita prevista per venerdì all’Eliseo.

Conte è in viaggio verso Parigi e lunedì sarà a Berlino, perché tra le proposte avanzate durante la campagna elettorale e il fare c’è, come spesso accade, di mezzo il mare. La Lega e il Movimento 5 stelle sono arrivati al potere attaccando “Bruxelles” e indignandosi per l’afflusso di migranti sulle coste italiane, ma ora che sono al governo ripetono che non hanno mai pensato di uscire dall’euro e chiedono la creazione di un sistema “automatico” e “obbligatorio” di ripartizione dei profughi tra i diversi stati dell’Unione.