Sono gay e frequento una piccola università a indirizzo umanistico. Ho una cotta per un ragazzo, che però si è dichiarato asessuale/aromantico, senza che io glielo chiedessi. Mi piace davvero tanto. Facciamo delle gran belle chiacchierate al laboratorio che frequentiamo e lo trovo un sacco attraente. Ma tutte le volte che ho provato a portare la nostra amicizia fuori dal laboratorio, proponendogli di studiare insieme o di andare a vedere un film che interessava a entrambi, non mi ha proprio dato spago. Non so che fare. L’unica cosa che mi viene in mente è rattristarmi. Oppure c’è la possibilità che lui ricambi la mia attrazione? Parlare con me credo gli piaccia. E a me piace sicuramente stare con lui.

– Anxiously Ruminating On A Crushing Experience

Breve definizione dei termini: una persona aromantica non prova attrazione sentimentale. Alcune persone aromantiche cercano un partner sentimentale – o cercano una relazione e sono disposte a tollerare o simulare un po’ di romanticismo pur di averla – altre no. C’è tutta una gamma (sospiro). Una persona asessuale non prova attrazione sessuale, ma potrebbe essere disposta a fare sesso. Anche qui c’è tutta una gamma (sospiro). Ora, esiste una gamma per tante cose, compreso (enorme sospiro) l’orientamento sessuale – la famosa scala Kinsey rappresenta una gamma – ma quella asessuale a volte sembra così ampia da risultare priva di significato, spaziando dagli asessuali che provano repulsione per il sesso (disgustati al solo pensiero, non vogliono farlo, né che gli sia ricordato che altri lo fanno) alle “troie asessuali” (che non provano attrazione sessuale, ma fanno sesso per altri motivi, e ne fanno tantissimo).

Sostanzialmente viviamo in un’epoca – o stiamo vivendo la fine di un’epoca – in cui le parole significano quello che vogliamo che significhino, le persone possono usare quelle che vogliono o inventarne di nuove, nessuno se la racconta né la racconta agli altri, e gli unici a essere controllati sono i controllori.

Detto questo, Aroace, è molto improbabile che il tuo compagno di laboratorio abbia dichiarato spontaneamente il suo status di aromantico/asessuale. Magari non gli avrai detto che lo trovi attraente – non avrai usato quelle precise parole – ma c’erano dei segnali: il modo in cui lo guardavi, in cui ti illuminavi quando ti parlava, di sicuro il modo in cui gli hai proposto quelli che di fatto erano degli appuntamenti.

I ragazzi aromantici/asessuali possono non provare attrazione sentimentale o sessuale, ma non sono mica stupidi: capiscono quando qualcuno è interessato a loro sentimentalmente o sessualmente, e questo ragazzo qui sa di piacerti. Il che va benissimo! Puoi assolutamente trovare dei ragazzi boni! E hai tutto il diritto di chiedergli di uscire! Però devi anche saper accettare un no, che sia esplicito o implicito. E quando questo ragazzo ha dichiarato la sua identità aromantica/asessuale, ti stava facendo capire che la risposta è no. Consideralo una variante di “Non sei tu, sono io”, una che le persone dicono quando cercano di respingere con tatto qualcuno che gli piace.

E anche se questo ragazzo è il tipo di persona aromantica che vuole avere un partner, Aroace, e anche se rientra nella parte più libertina della gamma asessuale, il fatto che abbia dichiarato la sua identità aromantica/asessuale indica che probabilmente non ti vede come un potenziale partner, sempre ammesso che sia interessato ad avere un partner, sentimentale o sessuale che sia.

P.s. Potresti dirgli così: “Carte in tavola. Ti ho chiesto di studiare da soli qualche volta o di andare a vedere un film perché mi piaci. Ma so che con te è possibile solo un’amicizia, dato che sei aromantico/asessuale, cosa che capisco e rispetto. Mi va benissimo frequentarti da amico, se ti interessa un’amicizia anche fuori dall’università. Se invece per ora non te la senti, o non te la sentirai mai, non c’è problema, e prometto di non fare scherzi”.