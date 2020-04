Sul primo numero di Internazionale Kids abbiamo pubblicato le istruzioni per costruire in casa un piccolo teatro delle ombre. È un modo divertente per raccontare le storie preferite o anche per inventarsene di nuove, costruendo facilmente ogni volta nuovi personaggi o ambientazioni.

Tra i materiali è indicata la carta da lucido, ma potete usare anche della carta da forno o del tessuto bianco molto leggero. Al posto delle cannucce potete usare dei bastoncini per spiedino o altre bacchette sottili che trovate in casa. Il cartoncino per fare le sagome non deve essere per forza nero, basta che sia abbastanza spesso da non far passare la luce.

Buon divertimento!