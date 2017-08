Arriva il trenino

Gerry Goffin e Carole King erano una delle coppie di autori più prolifiche del Brill building (poi lei diventò una pop star per conto suo, ma questa è un’altra storia). I due sfornarono la #canzonedelgiorno nel 1962 per Dee Dee Sharp, che però la rifiutò dando involontariamente un pedatone a una hit gigante. Il pezzo finì alla simpatica Little Eva, che aveva 19 anni e faceva la cameriera e baby sitter per i due autori.

La canzone del trenino non è mai passata di moda e ha avuto almeno altri due alfieri di grande successo. Nel 1974 toccò ai Grand Funk Railroad, colonne del blues rock statunitense; nel 1987 arrivò il turno di Kylie Minogue, che aveva anche lei 19 anni e la registrò due volte: la prima fu il suo esordio in Australia, dove lei era una star della tv e andò benissimo, la seconda fu un rapido remake nel Regno Unito con la produzione di Stock, Aitken & Waterman, superproduttori pop del momento.

Lezione d’inglese del giorno: la versione di Kylie anziché dire railroad dice railway: in Australia si fa così.