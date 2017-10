Chissà se finirà

Sergio Endrigo (1933-2006) è autore di un mucchio di canzoni tanto belle quanto travolgentemente malinconiche. Però passa alla storia anche per un po’ di indistruttibili hit per l’infanzia (fece tutto un album con le parole di Gianni Rodari!). La #canzonedelgiorno è nella prima categoria. La tristezza è temperata dal pensiero che la voce che qui ci porta versi come “la solitudine che tu mi hai regalato io la coltivo come un fiore” è anche quella di “era una casa molto carina senza soffitto senza cucina”.