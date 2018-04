Era il 1991, seguivo gli U2 con attenzione dai tempi di War (1983) e come tutti pesavo di sapere con una certa precisione cosa aspettarmi dal loro nuovo album. L’ultimo, Rattle and hum (1988), mi sembrava il disco di un gruppo che cominciava a essere un po’ stanco. Poi misi sul piatto la novità, Achtung baby, e i primi 45” secondi mi lasciarono esterrefatto per il sound nuovo e violentissimo. Non somigliava a nient’altro: era l’inizio dell’ultimo vero superalbum di Bono e soci. È la #canzonedelgiorno. Raccomando di ascoltarla a volume altissimo: fa sempre il suo effetto, davvero. E poi sentitevi tutto il resto del disco.