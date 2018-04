Capita spesso d’incontrare successi pop italiani degli anni sessanta che sono rifacimenti di canzoni straniere con un testo nuovo (o tradotto, più o meno). La #canzonedelgiorno è un caso ribaltato: un pezzo italiano (Gli occhi miei, presentato a Sanremo nel 1968 da Dino e Wilma Goich) che fu tradotto in inglese e diventò un successo in mezzo mondo per Tom Jones, idolo pop gallese con un gran vocione. Gli arrangiamenti in stile Canzonissima andavano forte anche nel Regno Unito.