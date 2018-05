Touch, il terzo album degli Eurythmics (1983) segnò un momento di svolta nel profilo della band di Annie Lennox e Dave Stewart. Dopo che avevano avuto una vera hit con Sweet dreams (are made of this), qui tirarono fuori un album aggressivamente elettronico con una ritmica molto potente. In mezzo c’era la #canzonedelgiorno, decisamente in controtendenza con il suo allegro calypso, che fu una hit pure lei, e risentita dopo 35 anni non è invecchiata. Touch è il loro disco che mi piace di più? Mah. Fa a gara con quello dopo.