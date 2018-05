Nel 1968 i giovani brasiliani, come nel resto del mondo, protestavano molto. Per giunta c’era la dittatura militare, quindi dopo un po’ gli artisti arrabbiati più in vista cominciarono a espatriare. Caetano Veloso era particolarmente in vista e prima di andarsene pubblicò la #canzonedelgiorno, il cui titolo era un motto delle proteste non solo in Brasile, accompagnato da Os Mutantes, sempre superlativi (a proposito: quest’estate saranno in giro per l’Italia insieme a David Byrne).