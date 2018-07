Janet, la più piccola dei fratelli Jackson, ha cominciato la carriera nel 1976, partecipando da bambina a qualche episodio dei Jacksons, telefilm con protagonisti cinque suoi fratelli, Michael compreso. Poi con il suo terzo album Control (1986) ha dato il via a una carriera da superstar per conto suo. La #canzonedelgiorno è del 1997 e campiona la nostra canzone di ieri, riconoscendo a Joni Mitchell il suo ruolo di punto di riferimento non solo musicale. A un certo punto spunta il rap di Q-Tip che ribadisce: “Joni Mitchell never lies”. È difficile dargli torto.