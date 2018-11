Erano gli anni novanta, il britpop andava per la maggiore e continuavano a spuntare gruppi di grandissimo successo. Ogni appassionato aveva il suo disco preferito. Per me la gara finì nel 1995 con Different class dei Pulp, che era tutto, compattamente di un livello molto alto per musica e testi. Portava con sé almeno un paio di grandi hit ma anche cose come la #canzonedelgiorno, che passavano in secondo piano solo perché la concorrenza era molto forte. On you marks, get set, GO!