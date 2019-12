Cos’è il fondo salva stati e perché è diventato un capro espiatorio

In queste settimane in Italia è esplosa un’accesa polemica politica intorno alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il “fondo salva stati” nato per soccorrere i paesi dell’eurozona in difficoltà che non riescono ad accedere ai mercati finanziari. Parte dell’opposizione (la Lega) e parte del governo (il Movimento 5 stelle) contestano aspramente l’accordo – tra accuse di alto tradimento e minacce di far saltare la maggioranza – che pure è stato approvato in una prima versione nel dicembre del 2018 e poi rivisto nel giugno del 2019, quindi in un periodo in cui entrambi i partiti facevano parte del primo governo Conte e con i loro ministri partecipavano al tavolo dei negoziati.

Dopo tutto questo tempo il Mes è balzato al centro dell’attenzione solo ora, ma per gran parte dell’opinione pubblica è un oggetto misterioso di cui non si comprende né la natura né tanto meno l’utilità, e forse proprio per questo è perfetto per la propaganda di chi vuole guadagnare consensi elettorali o per nascondere dietro una minaccia esterna le proprie responsabilità. Fare un po’ di chiarezza sul Mes, invece, permetterebbe di capire che questo strumento, con i punti critici che di certo non mancano, è importante per l’Italia e per l’intera eurozona.

Il Mes è stato creato nel 2012 come successore dell’European financial stability facility (Efsf). Si tratta di un fondo che ha il compito di prestare soldi ai paesi dell’eurozona che perdono l’accesso al mercato dei capitali e quindi rischiano l’insolvenza. Ha un capitale di 700 miliardi di euro, di cui 80 già versati dai paesi membri in base al pil e alla popolazione (la Germania è il maggior contribuente con il 26,9 per cento, l’Italia è al 17,8 per cento e ha versato 14 miliardi di euro) e 620 che devono essere a disposizione. Il Mes prende in prestito soldi sui mercati e finanzia a condizioni favorevoli i paesi in crisi di liquidità che ne fanno richiesta. In passato lo ha già fatto per la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l’Irlanda e Cipro. È un prestatore di ultima istanza per i governi dell’euro o, se si vuole, una sorta di assicurazione che si può usare in caso di bisogno.