Trump usa le università come terreno dello scontro politico

In Fire and fury, il libro di Michael Wolf che svela i retroscena della Casa Bianca (in uscita in Italia per Rizzoli), si racconta che quando frequentava l’università della Pennsylvania, Trump odiava la parola “professore”, e ancora oggi si vanta del fatto che non ha mai comprato un libro di testo, non andava quasi mai a lezione e quando ci andava non prendeva appunti, e nonostante questo era uno dei migliori studenti del corso. Una volta diventato un personaggio pubblico e poi un politico Trump ha trasformato l’ostilità verso la conoscenza teorica in disprezzo per chiunque possa essere considerato un intellettuale.

Naturalmente non è un elemento nuovo nella società statunitense (nel 1963 lo storico Richard Hofstadter scrisse un libro sull’anti-intellettualismo nella società statunitense che viene citato ancora oggi), ma con Trump questo approccio è entrato nello studio ovale.

Un articolo di Newsweek racconta che subito dopo essersi insediato ha voluto che dietro la sua scrivania fosse appeso un ritratto di Andrew Jackson, presidente dal 1829 al 1837. Jackson è stato uno dei nove presidenti statunitensi che non hanno frequentato l’università; oltre a simpatizzare con gli imprenditori schiavisti del sud, era un politico che non si faceva problemi a mostrare la sua ostilità verso le élite politiche ed economiche del nord, che ricambiavano appassionatamente. Trump in un certo senso ha preso spunto da lui, e lo dimostra il tipo di amministrazione che si è costruito intorno. Nella maggior parte dei casi sono persone che non solo non hanno esperienza politica ma non hanno neanche frequentato le università che negli Stati Uniti sono spesso la porta d’accesso al potere.

Università sotto tiro

Era inevitabile che questo approccio si traducesse in politiche pensate per colpire le università. Newsweek spiega che Betsy DeVos, una fondamentalista cristiana scelta da Trump come segretaria all’istruzione, si è impegnata da subito a smantellare i provvedimenti voluti da Barack Obama per facilitare l’accesso alle università e soprattutto per limitare le discriminazioni nei campus. Durante la precedente amministrazione il dipartimento dell’istruzione ha aperto più di 140 inchieste per presunti casi di abusi sessuali e discriminazioni contro le minoranze, e non è un caso se è proprio in quegli anni che la destra ha cominciato ad attaccare pesantemente i presidi e i docenti dei college, soprattutto di quelli pubblici, accusati di aver instaurato un regime culturale in cui le idee conservatrici sono osteggiate, il principio della libertà d’espressione è calpestato e gli studenti raramente si trovano a confrontarsi con idee che non condividono.

DeVos sta trasformando quegli attacchi in politiche concrete, come dimostra il fatto che ha nominato Candice Jackson, un’avvocata contraria alle teorie femministe e ai provvedimenti di discriminazione positiva, a capo dell’ufficio per i diritti civili del dipartimento. A questo si aggiungono le norme approvate in stati governati dai repubblicani per tagliare i fondi alle università pubbliche.

“È il caso, per esempio, di Scott Walker, che dopo essere entrato in carica come governatore del Wisconsin ha tagliato di 250 milioni di dollari il budget, causando il licenziamento di decine di funzionari e la cancellazione di programmi accademici. In Louisiana i repubblicani hanno ridotto la spesa pubblica per i college statali di 700 milioni negli ultimi dieci anni, mentre in Kansas i tagli sono stati di 30 milioni solo nel 2016”.