I trumpiani che non seguono Trump sull’immigrazione

Poco dopo l’operazione le autorità hanno dichiarato che l’azienda era indietro con i pagamenti al fisco e che nello stabilimento c’erano molti lavoratori che guadagnavano meno del salario minimo. Tra gli arrestati, però, non c’è nessuno dei proprietari. Quasi tutte le persone detenute provenivano dal Messico e dal Guatemala. Dei 97 arrestati, dieci dovranno affrontare in tribunale accuse legate a passate violazioni delle leggi sull’immigrazione, mentre contro gli altri 87 sono state attivate delle procedure per l’espulsione. Tra questi ultimi 54 sono ancora in regime di detenzione (senza la possibilità di tornare alle loro famiglie), e molti saranno presto trasferiti in centri di detenzione in altri stati.

La più grande retata contro gli immigrati irregolari nella storia recente degli Stati Uniti è passata quasi inosservata. Il 5 aprile decine di agenti dell’Immigration and customs Enforcement (Ice) e della polizia statale del Tennessee hanno fatto irruzione in un stabilimento per il processamento della carne a Bean Station e hanno arrestato 97 persone.

Se non fosse per l’alto numero di persone coinvolte, questa vicenda non sarebbe né nuova né sorprendente. Nell’ultimo anno e mezzo, mentre le minacce di Trump contro l’immigrazione irregolare facevano diminuire il flusso di persone che cercava di entrare negli Stati Uniti dal Messico, è aumentato drasticamente il numero di immigrati senza documenti arrestati, al punto che in molte zone del paese i tribunali sono intasati dai procedimenti di espulsione. Questa tendenza è una conseguenza diretta delle linee guida che l’amministrazione Trump ha dato ai procuratori e alla polizia migratoria in tutto il paese: mentre l’amministrazione Obama chiedeva all’Ice di concentrarsi soprattutto sulle persone accusate di aver commesso reati violenti o che avevano attraversato da poco la frontiera, Trump ha cancellato praticamente ogni tipo di scrematura, con il risultato che oggi quasi tutti gli undici milioni di immigrati irregolari che si trovano negli Stati Uniti rischiano di essere espulsi.

Nel 2016 e nel 2017 gli arresti sono aumentati di un terzo rispetto all’anno precedente. E in tutto il paese si sono moltiplicate le storie di persone integrate nella società statunitense e costrette a tornare in Messico o in America Centrale, di figli che si ritrovano all’improvviso senza uno o entrambi i genitori e devono decidere se restare nel loro paese o seguire la loro famiglia (attualmente, secondo le stime, negli Stati Uniti ci sono 5,9 milioni di bambini e ragazzi che vivono con un genitore senza i documenti in regola).

Le retate e gli arresti nelle varie zone del paese seguono sempre lo stesso copione, a cominciare dal fatto che dopo ogni operazione della polizia la paura tra gli abitanti della comunità aumenta. È successo anche dopo gli arresti di Bean Station. Come racconta il New Yorker, “il giorno dopo la retata cinquecento studenti della zona non si sono presentati a a scuola, tenuti a casa dai familiari confusi e spaventati”. Ma c’è almeno un elemento che rende il caso del Tennessee diverso da quelli di cui si era parlato nei mesi precedenti: mentre finora l’attenzione si era rivolta soprattutto verso gli stati democratici che da subito avevano dato battaglia a Trump sul tema delle espulsioni (per esempio ordinando alla polizia locale di collaborare con le agenzie dell’immigrazione), per la prima volta sotto i riflettori è finita una comunità conservatrice di uno degli stati che nel 2016 ha votato con più entusiasmo per Trump. E la reazione degli abitanti non toccati direttamente dalla retata è stata sorprendentemente solidale.