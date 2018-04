I veri obiettivi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti

Qualche giorno fa un diplomatico lussemburghese che si è sempre occupato di sicurezza alimentare e ambiente mi ha detto che se la Cina volesse imporre un prezzo fisso sulla soia statunitense, per garantirsi l’approvvigionamento di quello che da queste parti è un bene primario, si rivolgerebbe al Brasile e all’Argentina. Dato l’enorme fabbisogno, si può ipotizzare che i due paesi latinoamericani comincerebbero una gara per soddisfare la domanda cinese dalle conseguenze disastrose per l’ambiente.

Un ragionamento che dà la misura di come un’eventuale guerra commerciale tra Pechino e Washington non riguarderebbe solo le due superpotenze.

Dopo aver annunciato che avrebbe reso pan per focaccia a Donald Trump e ai nuovi 50 miliardi di dazi all’anno (a quanto pare la Casa Bianca starebbe preparando un nuovo pacchetto di dazi per 100 miliardi di dollari), la Cina è passata alle vie di fatto imponendo tariffe dello stesso valore totale su 106 prodotti statunitensi, tra cui semi di soia.

Punire Trump

In Cina se ne sta parlando molto, perché la soia qui è centrale per l’alimentazione: non solo per quella della popolazione, ma anche per quella del bestiame. Se la Cina pensa di poter fare a meno delle importazioni statunitensi di questo alimento, evidentemente non è tanto perché può procurarsela altrove, ma perché il fine politico che c’è dietro la sua scelta la rende comunque vantaggiosa.

Otto dei nove stati americani che producono soia sono una roccaforte elettorale di Donald Trump e hanno scambi commerciali con la Cina per un valore di 14 miliardi all’anno. I dazi cinesi mirano chiaramente a colpire l’agricoltura statunitense: oltre alla soia, interessano anche tabacco, grano e mais. Sono tariffe che “puniscono” Trump e i suoi elettori.

Questo spiega il vantaggio che la leadership cinese ha rispetto all’amministrazione statunitense: Trump dipende dal voto, Xi Jinping no. Non che il Partito comunista cinese (Pcc) non badi al consenso, anzi, è sempre più ossessionato dal modo in cui assicurarselo. È proprio la necessità di garantirsi il consenso che sta dietro lo xiaokang, un soddisfacente livello di benessere diffuso.