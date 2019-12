Guida all’impeachment di Donald Trump

I 435 deputati della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti votano il 18 dicembre per decidere se mettere in stato d’accusa il presidente Donald Trump. Ecco come si è arrivati fin qui e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Il secondo presidente sottoposto a impeachment è stato il democratico Bill Clinton, che tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 venne incriminato e processato per aver mentito sulla sua relazione con Monica Lewinsky e per aver cercato di ostacolare la giustizia. I repubblicani, che chiedevano la rimozione di Clinton, andarono molto lontani dalla maggioranza dei due terzi. Richard Nixon, l’ultimo presidente a lasciare la Casa Bianca prima della fine del mandato, si dimise, nel 1974, prima che la camera aprisse una procedura d’impeachment contro di lui.

È una procedura, prevista dalla costituzione degli Stati Uniti, per destituire i funzionari governativi che sono accusati di “tradimento, corruzione, altri crimini gravi e illeciti”. Si sviluppa in due fasi: nella prima la camera avvia l’indagine contro il funzionario e decide se incriminarlo (basta una maggioranza semplice); a quel punto si apre un vero e proprio processo al senato (dove servono due terzi dei voti favorevoli per decretare la destituzione).

Nella risoluzione approvata dalla commissione giustizia della camera la scorsa settimana compaiono due capi d’imputazione: abuso di potere e intralcio alla giustizia.

La prima accusa ruota intorno a una telefonata, che risale a luglio di quest’anno, in cui Trump sembra chiedere al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj di aiutarlo a raccogliere informazioni compromettenti su Joe Biden – vicepresidente tra il 2009 e il 2017 e oggi candidato democratico alle primarie democratiche in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2020 – e su suo figlio Hunter, che tra il 2014 e il 2019 è stato nel consiglio d’amministrazione di un’importante compagnia energetica ucraina. Per convincere Zelenskyj ad assecondare la sua richiesta, Trump avrebbe bloccato temporaneamente gli aiuti militari all’Ucraina (che è ancora in guerra con i separatisti filorussi nell’est del paese); inoltre avrebbe promesso al presidente ucraino di invitarlo alla Casa Bianca se avesse annunciato l’apertura dell’inchiesta contro Biden.

In pratica, i democratici sono convinti che Trump abbia usato i poteri che derivano della sua carica per colpire un avversario politico interno, quindi mettendo il suo interesse al di sopra di quello della nazione e commettendo un abuso di potere. Questa versione sembra essere stata confermata dalle testimonianze alla camera di attuali ed ex collaboratori di Trump, tra cui Gordon Sondland, ambasciatore statunitense all’Unione europea, e Fiona Hill, che per quasi due anni ha lavorato nell’amministrazione Trump come consigliera per la sicurezza nazionale sulla Russia e l’Europa. Nelle loro deposizioni hanno anche confermato che alcune persone vicine a Trump, tra cui il suo avvocato personale Rudy Giuliani, portavano avanti una politica estera parallela sull’Ucraina, e che le più importanti figure dell’amministrazione, tra cui il vicepresidente Mike Pence e il segretario di stato Mike Pompeo, ne erano a conoscenza. A ottobre sono stati arrestati due collaboratori di Giuliani che lo avrebbero aiutato a raccogliere informazioni su Biden.

La seconda accusa, l’intralcio alla giustizia, è dovuta al modo in cui Trump ha affrontato l’inchiesta aperta alla camera. Secondo i democratici, la Casa Bianca avrebbe ordinato ai funzionari dell’amministrazione di non testimoniare davanti alle commissioni della camera e di non fornire i documenti che gli inquirenti avevano chiesto.