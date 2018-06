Alle sette di mattina le strade che portano dal centro di Mosca all’aeroporto di Šeremetevo non sono ancora invase dal traffico. Dal sedile posteriore del taxi mi sporgo in avanti per ascoltare meglio e per essere sicuro che il registratore sia puntato nella giusta direzione. Accanto all’autista c’è Sergej Markov, politologo fedelissimo al Cremlino. Sta andando a Soči per un convegno sul quarto mandato di Vladimir Putin alla presidenza della Federazione russa, inaugurato ufficialmente un mese e mezzo dopo il successo elettorale del 18 marzo. L’unico modo per intervistarlo era accompagnarlo a prendere l’aereo e approfittare di quest’ora scarsa di viaggio.

Già deputato di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, professore di scienze politiche all’Università statale di Mosca per le relazioni internazionali (Mgimo), fucina della classe dirigente del paese, e presenza costante nei talk show politici della tv russa, Markov indossa pantaloni neri e una polo nera. Il completo scuro è riposto nel porta abiti e attaccato allo zaino c’è l’immancabile nastro di san Giorgio, diventato simbolo dei combattenti in Donbass e dei nazionalisti russi. Appena l’auto parte si volta verso di me: “Se vuole possiamo cominciare subito, il tempo non è molto”.

Mandato diverso

Comincia così la versione del Cremlino. Un distillato senza compromessi, espresso in maniera chiarissima e con un piglio estremamente determinato, del punto di vista di Mosca sulle vicende globali. Quello che pensa l’establishment russo, che si ascolta nei programmi della tv Russia today, che si legge sul sito web Sputnik. E che in Italia sembra far presa su una fetta sempre più larga dell’opinione pubblica.

“Il nuovo mandato di Putin sarà diverso dagli altri”, afferma Markov, “ma avrà una caratteristica in comune con quello appena concluso: la difesa della Russia, che è vittima di un guerra ibrida condotta dai paesi occidentali. Come successe all’inizio dell’ottocento con l’invasione napoleonica e nel 1941 con l’attacco della Germania nazista, oggi il paese è vittima dell’aggressione dell’Europa e degli Stati Uniti. Forse i metodi non sono barbari come quelli di Adolf Hitler, ma l’obiettivo è lo stesso: dominare la Russia e dividerla, come è stato già fatto dopo il crollo dell’Unione Sovietica”.