A Roma i rifugiati eritrei finiscono per strada

Lo sgombero è andato avanti per ore, ma dopo il passaggio in questura gli occupanti sono stati tutti rilasciati perché avevano i documenti in regola: la maggior parte di loro è titolare dello status di rifugiato o di qualche forma di protezione internazionale. “Ci hanno lasciato andare e ci hanno detto solo che non potevamo più entrare nel palazzo, dove però si trovano ancora tutte le nostre cose. Solo alle famiglie con i bambini è stato permesso di dormire nell’edificio, al primo piano”, continua Simon, che è arrivato in Italia nel 2008, su un’imbarcazione, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale fino a Lampedusa.

“I poliziotti sono saliti all’ultimo piano e hanno fatto uscire tutti fuori, e poi lentamente sono scesi ai piani inferiori. Hanno detto a ognuno di prendere le proprie cose, ci hanno caricato su degli autobus e ci hanno portato in questura per il controllo dei documenti e dei permessi di soggiorno”, continua Simon.

Arrivo all’alba “Non ci avevano avvisati: i poliziotti sono arrivati alle sei di mattina, sono entrati e hanno detto al portiere che erano venuti per controllare i documenti dei residenti com’era già successo in passato”, racconta Simon, un uomo eritreo di quarant’anni, che viveva nel palazzo occupato dal 2013 e ha passato le ultime due notti sulle aiuole di piazza Indipendenza insieme a un paio di valigie e a un centinaio di suoi connazionali, tra cui una cinquantina di donne.

Lo sgombero alla fine è arrivato nella settimana di ferragosto, con le strade vuote e la città silenziosa. Uno degli sgomberi più grandi degli ultimi anni nella capitale, il terzo nel giro di poche settimane dopo quello di un edificio occupato in via di Vannina e un altro a via Quintavalle, a Cinecittà. Alle prime luci dell’alba del 19 agosto cinquecento agenti della polizia hanno bloccato tutte le vie di accesso all’edificio e hanno fatto irruzione nel palazzo.

Era almeno dall’epoca del piano sicurezza per il giubileo straordinario del commissario Francesco Paolo Tronca che le 250 famiglie che abitavano nell’ex sede dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) temevano di essere cacciate dall’immobile di proprietà del fondo immobiliare Omega .

“Siamo rifugiati, non siamo terroristi”, avevano scritto i rifugiati eritrei su uno striscione appeso sulla facciata del grande palazzo in stile razionalista di piazza Indipendenza, a pochi metri dalla stazione Termini di Roma. Una risposta alla minaccia di sgombero che incombeva da tempo sulle loro vite.

“Quando sono arrivato in Italia ho provato ad andare nel Regno Unito dove si trova una parte della mia famiglia, ma mi hanno rimandato indietro, a causa del regolamento di Dublino e dall’Italia non mi sono più potuto muovere”, spiega. Simon lavora saltuariamente e non riesce a pagarsi una casa in affitto, per questo nel 2013 insieme ad altri connazionali aveva occupato il palazzo abbandonato di piazza Indipendenza. Ora ha perso tutto.

Dall’amministrazione comunale e dal prefetto non è stata offerta nessuna alternativa alle famiglie di rifugiati eritrei di piazza Indipendenza che per il momento sono costrette a dormire per strada: tra loro ci sono anziani, persone con disabilità e molte donne incinte. “Ci sono persone malate e alcuni anziani che stanno per strada, con il caldo di questi giorni, senza acqua e servizi igienici. Non sappiamo cosa fare e nessuno del comune si sta facendo vivo”, conclude Simon.

Un sistema fallimentare

Questa situazione è frutto del fallimento del sistema di accoglienza italiano, spiega don Mussie Zerai, sacerdote eritreo punto di riferimento della comunità eritrea italiana: “Il sistema nazionale di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (Sprar) che in teoria dovrebbe aiutare queste persone a diventare autonome non è sufficiente per garantire a tutti una reale integrazione. Per questo molti finiscono in sacche di marginalità e sono costretti a occupare palazzi fatiscenti o in disuso”.

Prima del palazzo di piazza Indipendenza a Roma sono state occupate delle palazzine in via Collatina nel 2004 e a ponte Mammolo. Proprio lo sgombero del borghetto di ponte Mammolo nel 2015 portò a una situazione di emergenza senza precedenti nella capitale, con centinaia di persone che dormivano per strada nei pressi del centro Baobab a via Cupa e della stazione ferroviaria Tiburtina.