Il caso che porta in tribunale il decreto Minniti sull’immigrazione

Quando è uscito di prigione, D.A. ha pagato un mediatore senegalese per salire su un gommone e attraversare il Mediterraneo. È stato soccorso da una nave della guardia costiera italiana, è arrivato in Sicilia, quindi è stato trasferito nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) Il castagno, alla periferia di Napoli. E lì ha cominciato la sua nuova vita.

A Tripoli D.A. ha vissuto per un anno, lavorando come giardiniere senza essere pagato, poi una sera è stato aggredito da un gruppo di uomini in strada, è stato sequestrato e portato in una prigione a Zawia. Della prigione ricorda soprattutto la vicinanza con i corpi dei compagni, ammassati uno accanto all’altro, e la violenza dei secondini. “Chiedevamo da bere e ci picchiavano, chiedevamo da mangiare e ci picchiavano”. Poi hanno cominciato a prenderlo a botte e a torturarlo senza motivo, per chiedere un riscatto, non credevano che fosse orfano. Così mentre lo picchiavano volevano che chiamasse la famiglia al telefono. Le torture sono durate due mesi, poi D.A. è riuscito a scappare insieme a un gruppo di compagni. “Per tre giorni abbiamo camminato per raggiungere la città più vicina, senza mangiare”, ricorda.

Appena maggiorenne D.A. ha lasciato il paesino vicino a Dakar in cui è nato: una mattina ha arrotolato le sue cose in uno zaino e si è chiuso la porta di casa dietro le spalle. Orfano di entrambi i genitori fin da bambino, è cresciuto con una donna del villaggio che si è presa cura di lui. Quando lei è morta, D.A. ha deciso di lasciare il villaggio affacciato sull’oceano Atlantico per provare a raggiungere Tripoli, cercare lavoro, guadagnare i soldi necessari per attraversare il Mediterraneo e arrivare in Europa.

Questa sentenza è particolarmente grave perché non riconosce le violenze subite dal ragazzo in Libia

Dopo otto mesi dal suo arrivo, ha ottenuto finalmente l’appuntamento con la commissione territoriale di Salerno che ha esaminato il suo caso, ma dopo ancora qualche mese la sua domanda di protezione internazionale è stata bocciata. La commissione territoriale – l’autorità competente per le domande di asilo – non ha concesso al richiedente asilo senegalese neppure la protezione umanitaria, cioè un permesso della durata massima di due anni che viene dato di solito a chi è stato vittima di violenza o di violazioni dei diritti umani, e gli è stato negato lo status di rifugiato.

Nella motivazione della sentenza, la commissione territoriale ha spiegato che il paese di origine del richiedente asilo è considerato un paese sicuro e inoltre che “le vicende accorse in Libia o in qualsiasi altro stato diverso da quello di provenienza e in cui il richiedente asilo debba essere rimpatriato sono irrilevanti agli effetti delle domande di asilo”.

D.A. insieme alla sua avvocata Margherita Filangieri ha impugnato il caso davanti al tribunale di primo grado di Napoli, che però l’8 novembre 2017 ha dato ragione alla commissione territoriale, senza ascoltare la testimonianza del ragazzo senegalese e senza nemmeno far uso della videoregistrazione dell’udienza davanti alla commissione, come previsto dal decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione. La commissione territoriale, infatti, non ha ancora le telecamere per garantire le videoregistrazioni previste dal decreto. “C’è molta giurisprudenza che dice che chi ha subìto maltrattamenti, oppure trattamenti inumani e degradanti, è in una situazione di vulnerabilità e questo per noi è un presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria”, spiega Margherita Filangieri.

In seguito alla seconda risposta negativa, questa volta da parte del tribunale, gli avvocati dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) Margherita Filangieri e Antonello Ciervo hanno deciso di impugnare la sentenza davanti alla cassazione: per i due avvocati infatti il caso rappresenta in maniera esemplare le contraddizioni contenute nel decreto numero 13 del 17 febbraio 2017, convertito in legge il 13 aprile, anche noto come decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione, entrato in vigore nell’agosto del 2017.

Il ricorso

Per Filangieri e Ciervo questa sentenza di primo grado è particolarmente grave, perché non riconosce le violenze subite dal ragazzo senegalese in Libia e in generale le diffuse violazioni dei diritti umani che sono state documentate e denunciate da molte agenzie internazionali all’interno delle carceri libiche.

“Stando a quanto affermato dalla sentenza della commissione territoriale il ragazzo potrebbe essere tranquillamente respinto in Libia, un paese che è su tutte le prime pagine dei giornali per la gravità delle violazioni dei diritti umani”, spiega Antonello Ciervo. Per gli avvocati dell’Asgi inoltre questo caso è emblematico del funzionamento del decreto Minniti-Orlando.

“Un decreto legge dovrebbe entrare subito in vigore, perché viene approvato solo in casi straordinari, invece questo decreto è entrato in vigore sei mesi dopo la sua approvazione. E a questo punto mi chiedo se ci sono i presupposti per la sua approvazione perché non c’è nessuna situazione straordinaria a cui far fronte”, argomenta Ciervo. Inoltre secondo gli avvocati dell’Asgi che il 14 dicembre hanno presentato il ricorso davanti alla corte di cassazione di Roma, il decreto Minniti-Orlando non garantisce le condizioni stabilite dalla legge sul giusto processo per i richiedenti asilo.