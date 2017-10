La strategia italiana per fermare i migranti in Libia è in crisi?

“Ci sono rifugiati eritrei imprigionati nei centri di detenzione di Sabrata, senza accesso ad acqua, cibo e cure mediche da almeno cinque giorni”, denuncia l’attivista eritrea Meron Estefanos, che è in contatto telefonico con un’ottantina di persone, rimaste bloccate per settimane nei combattimenti tra gruppi armati rivali a Sabrata, nel nordovest della Libia. “Ci sono sei donne che hanno partorito senza assistenza medica e almeno cinquanta bambini rinchiusi in questi centri di raccolta. Non c’è niente da mangiare”, racconta a Internazionale. Estefanos vive da anni in Svezia, ma è un punto di riferimento per gli eritrei che fuggono da Asmara, attraverso il Sudan e la Libia.

“La situazione è drammatica perché una settimana fa i carcerieri hanno abbandonato i centri a causa dei combattimenti e sono scappati, così i migranti sono fuggiti, ma sono stati arrestati da altri gruppi armati e dalle forze di sicurezza, che li hanno portati in altri centri dove si trovano da cinque giorni”, afferma Estefanos, che sta cercando di mettersi in contatto con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e con l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) per segnalare la situazione. “Ci sono persone morte a causa di ferite da arma da fuoco e che non sono state seppellite”.

Secondo l’analista Tom Feneaux, gli arresti di migranti sarebbero avvenuti soprattutto nella parte occidentale di Sabrata. Bassem Ghrabli, uno dei comandanti del gruppo armato Sala operativa per la lotta all’Is, una coalizione di gruppi fedeli al governo di unità nazionale di Tripoli, ha dichiarato di aver arrestato “3.150 migranti di varie nazionalità” dopo la fine dei combattimenti.