Perché l’accordo tra l’Italia e la Libia sui migranti è sotto accusa

L’inchiesta della Cnn ha fatto il giro del mondo, mostra alcuni migranti venduti all’asta come schiavi in Libia. Anche se questo fenomeno era noto da tempo, il video ha scatenato un’ondata d’indignazione: in Francia, in Germania e in Svizzera ci sono state manifestazioni per chiedere ai governi dell’Unione europea di non finanziare più la guardia costiera libica, che intercetta i migranti nel Mediterraneo centrale e li riporta indietro nei centri di detenzione, dove subiscono pestaggi, torture, estorsioni e stupri. La compravendita di esseri umani nel paese era nota da tempo, ma le immagini esplicite e dirette hanno indotto il segretario generale dell’Onu António Guterres a definirsi “inorridito” dalle scene mostrate. Guterres ha dichiarato che i responsabili potrebbero essere accusati di “crimini contro l’umanità”. Il 28 novembre, su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron, si è svolta una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla situazione dei migranti in Libia. Anche Macron ha definito “crimini conto l’umanità” i maltrattamenti e le violenze di massa subite dai migranti in un paese, che non riconosce la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Il governo di Tripoli, intanto, ha aperto un’inchiesta, per il timore che il Consiglio di sicurezza possa approvare delle sanzioni.

Il 14 novembre l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Raad al Hussein aveva definito “disumana” la collaborazione tra l’Unione europea e la guardia costiera libica. “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa schiavitù, agli stupri, alle violenze sessuali e agli omicidi nel nome della gestione della crisi migratoria”, aveva detto il commissario. Intanto il presidente dell’Unione africana, Alpha Condé, ha chiesto l’apertura di un’inchiesta, il Burkina Faso e il Mali hanno richiamato il loro ambasciatore a Tripoli, il Niger ha chiesto l’intervento della Corte penale internazionale, mentre il Ruanda si è offerto di accogliere 30mila migranti che si trovano in Libia. In Italia l’inchiesta della Cnn non ha avuto lo stesso effetto, anche se Roma ha avuto un ruolo di primo piano nell’addestramento della guardia costiera libica e nel finanziamento del governo di Tripoli, incaricato di fermare le partenze dei migranti verso l’Europa.

Cosa prevede l’accordo

Il 2 febbraio il presidente del consiglio Paolo Gentiloni e il primo ministro del governo di unità nazionale di Tripoli Fayez al Serraj hanno firmato un memorandum d’intesa (Mou) per il “contrasto dell’immigrazione illegale”. L’accordo, che estende la validità del primo trattato di amicizia tra l’Italia e la Libia, sottoscritto nel 2008 dall’allora ministro dell’interno Roberto Maroni con il governo di Muammar Gheddafi, prevede che Roma finanzi infrastrutture per il contrasto dell’immigrazione irregolare, formi il personale e fornisca assistenza tecnica alla guardia costiera e alla guardia di frontiera libica.

L’uso dei fondi per la cooperazione

Il 14 novembre le avvocate Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) il decreto 4110/47 con cui il ministero degli esteri e della cooperazione internazionale ha accordato al ministero dell’interno un finanziamento di due milioni e mezzo di euro per riparare quattro motovedette che sono state riconsegnate lo scorso aprile alla guardia costiera di Tripoli. I finanziamenti sono serviti anche ad addestrare i guardacoste libici e a fornirgli attrezzature. Secondo l’Asgi, il governo ha usato i finanziamenti per la cooperazione con l’Africa per affidare a Tripoli il controllo della frontiera e la gestione dell’immigrazione irregolare, in contrasto con gli obiettivi previsti per i finanziamenti. L’avvocata Giulia Crescini ha spiegato: “Abbiamo chiesto un accesso agli atti e abbiamo visto che uno dei decreti del ministero parla di 2,5 milioni di euro per il trasporto e la sistemazione delle motovedette, soldi che rientrano quindi nel finanziamento dell’apparato militare libico”. “Riteniamo necessario mettere in discussione le politiche attuate dalle autorità italiane ed europee, le quali finanziano direttamente e indirettamente le autorità libiche, le rafforzano con attrezzature e strumentazione”, hanno dichiarato le avvocate Crescini e Cecchini in un comunicato. “L’Italia e l’Unione europea, in questo modo, delegano il controllo della frontiera alle autorità libiche, di fatto impedendo le partenze, rendendo la fuga dei migranti dalla Libia ancora più pericolosa anche grazie alla strumentazione che inevitabilmente è usata dalle autorità libiche per attaccare le navi delle ong durante le operazioni di soccorso, rendendo ancora più drammatiche le condizioni di vita dei migranti”. Per i legali e per diverse associazioni, di fatto l’Italia starebbe delegando i respingimenti dei migranti in Libia alle autorità libiche, in particolare alla guardia costiera del paese.

Il ruolo della guardia costiera libica

Il 6 novembre una nave dell’ong tedesca Sea Watch, durante una delle operazioni di soccorso a 30 miglia dalle coste libiche, ha documentato e denunciato la condotta violenta dei guardacoste libici verso i migranti appena soccorsi. Durante l’operazione, i libici non hanno calato i gommoni per il salvataggio, hanno lasciato annegare un uomo in mare e hanno ostacolato l’intervento della nave dell’ong tedesca. Gennaro Giudetti, uno dei volontari, ha raccontato che almeno cinquanta persone sono morte davanti agli occhi dei soccorritori, mentre il gommone su cui viaggiavano si è sgonfiato. Tra loro un bambino di due anni, il cui corpo è stato recuperato dallo stesso Giudetti. Il volontario ha chiesto d’incontrare il ministro dell’interno Marco Minniti, e sulla vicenda è stata depositata al senato e alla camera un’interrogazione al ministro dell’interno il 16 novembre. In un appello associazioni, giornalisti e attivisti hanno chiesto al parlamento europeo di ascoltare la testimonianza di Giudetti. “Il materiale video pubblicato dalla ong tedesca Sea Watch mostra con chiarezza che la guardia costiera libica, lungi dall’aver condotto un’operazione di search and rescue, ha agito in modo aggressivo e scoordinato per riportare i profughi in Libia, impedendo alla ong e alle unità italiane e francesi presenti sulla scena del naufragio di procedere nelle operazioni di soccorso, già coordinate dal Mrcc di Roma”, è scritto nella lettera al parlamento europeo. L’episodio non è un caso isolato: da tempo le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo hanno documentato una condotta aggressiva della guardia costiera libica verso gli altri mezzi di soccorso. Il 18 maggio la stessa ong tedesca, la Sea Watch, aveva denunciato alla Corte penale internazionale dell’Aja di essere stata speronata dalla guardia costiera libica, mentre stava per eseguire un salvataggio. I guardacoste avevano aperto il fuoco contro un peschereccio carico di migranti e poi avevano riportato i migranti in Libia. L’8 agosto il fondatore dell’organizzazione non governativa Proactiva open arms, Oscar Camps, aveva diffuso un video girato in acque internazionali a nord di Tripoli, che mostrava alcuni agenti della guardia costiera libica sparare in aria per intimidire l’equipaggio di una delle due navi dell’ong spagnola.

Il 27 novembre l’ong Sos Méditerranée, ancora attiva nei soccorsi nel Mediterraneo centrale con la nave Aquarius, ha accusato la centrale operativa della guardia costiera italiana di fermare o ritardare l’intervento dei mezzi di soccorso delle organizzazioni non governative per aspettare l’intervento della guardia costiera libica. Secondo Nicola Stalla, portavoce di Sos Méditerranée, il 23 novembre l’Aquarius pur avendo avvistato dei gommoni in difficoltà ha dovuto aspettare quattro ore prima di intervenire in loro aiuto, perché la centrale operativa della guardia costiera di Roma aveva chiesto alle motovedette libiche di fare i salvataggi. Per gli avvocati dell’Asgi, che seguono i ricorsi, quello che l’Italia sta facendo è delegare alla guardia costiera libica il respingimento dei migranti in Libia, una prassi che viola numerose norme internazionali e che è già costata all’Italia una condanna nel 2012. In quell’occasione l’Italia era stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per aver violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani e aver rimandato in Libia alcuni cittadini eritrei e somali, che nel paese nordafricano rischiavano di subire trattamenti inumani e degradanti.

