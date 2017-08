Spari della guardia costiera libica contro la nave di Open arms

Il fondatore della organizzazione non governativa Proactiva open arms, Oscar Camps, l’8 agosto ha diffuso un video girato il giorno precedente alle 7.30 di mattina in acque internazionali a nord delle coste libiche, che mostra alcuni agenti della guardia costiera libica sparare in aria per intimidire l’equipaggio della nave Golfo Azzurro dell’ong spagnola, attiva nei soccorsi di migranti nel Mediterraneo centrale.

“La nave di Open arms è stata avvicinata dalla guardia costiera di Tripoli mentre era a 12,8 miglia dalle coste libiche. Gli agenti hanno minacciato l’equipaggio di Proactiva via radio e li ha accusati di fare i trafficanti di persone e poi ha sparato delle raffiche di mitra”, racconta Riccardo Gatti, portavoce dell’organizzazione.

Gatti afferma inoltre che la nave Golfo Azzurro si trova al momento al largo di Malta e da 48 ore è in attesa che la centrale operativa della guardia costiera di Roma le assegni un porto di sbarco.