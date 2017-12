La questione dei migranti divide il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo si è chiuso il 15 dicembre a Bruxelles come si era aperto: con un nulla di fatto sull’immigrazione e l’esplosione di grandi divisioni tra i paesi dell’est Europa e i membri storici dell’Unione europea. In particolare sul principio di redistribuzione dei richiedenti asilo attraverso un sistema di quote obbligatorie che individui un principio di solidarietà tra i diversi paesi.

La questione era stata anticipata dalle affermazioni del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk che aveva definito “inefficace e divisiva” l’Agenda europea sull’immigrazione – proposta nel 2015 dalla Commissione – che prevedeva proprio il ricollocamento dei richiedenti asilo con un sistema di quote. Le parole di Tusk avevano scatenato reazioni indignate da parte di molti paesi tra cui l’Italia e soprattutto da parte del commissario europeo per gli affari interni e l’immigrazione Dimitri Avramopoulos che aveva definito “inaccettabili e antieuropee” le affermazioni di Tusk.

Ma dopo la discussione dei capi di stato e di governo durata tre ore il dialogo non ha fatto passi in avanti. “C’è ancora molto da lavorare, le posizioni non sono cambiate”, ha detto la cancelliera Angela Merkel lasciando la riunione. Il presidente del consiglio italiano Paolo Gentiloni alla fine del vertice di Bruxelles non ha nascosto la sua insoddisfazione: “Non siamo riusciti a superare le resistenze che restano dei paesi del gruppo di Visegrád (Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia), che rifiutano la decisione, che pure è stata presa, di obbligatorietà delle quote”.

Dopo aver osteggiato il principio delle quote, i paesi di Visegrád hanno invece offerto sostegno economico all’Italia che dal febbraio del 2017 ha stretto accordi con la Libia per fermare l’arrivo di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: 35 milioni di euro per finanziare gli accordi che hanno portato a una riduzione degli arrivi di migranti, ma che sono stati molto contestati dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni che accusano l’Italia e l’Europa di essere complici delle violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione libici in mano ai trafficanti.

Senza unanimità

Le divisioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre sono un pessimo segnale rispetto all’approvazione della riforma del regolamento di Dublino, il sistema comune dell’asilo che è stata appena approvata con una larga maggioranza dal parlamento europeo e che nei prossimi mesi dovrà essere esaminata dal Consiglio europeo. Inoltre queste tensioni potrebbero rendere più difficile l’accordo su altre questioni all’ordine del giorno come la Brexit e il bilancio europeo.

Dopo questo nulla di fatto – a due anni dalla crisi migratoria del 2015 – in molti chiedono che il Consiglio europeo abbandoni il metodo dell’unanimità per prendere decisioni e cominci ad adottare il metodo della maggioranza qualificata, previsto dal Trattato di Lisbona. Decidere attraverso il metodo della maggioranza qualificata sarebbe una novità e un segnale politico di rottura con il passato, che andrebbe nella direzione di conferire maggiore peso decisionale alle politiche europee proposte dalla Commissione e approvate dal parlamento.

“Il ricorso a un voto di maggioranza è un’arma estrema”, ha detto Gentiloni, sottolineando il disagio dei paesi fondatori dell’Unione europea che negli ultimi anni faticano a raggiungere un accordo unanime con i paesi dell’est. “L’Italia deve fare, e lo stesso faranno credo la Francia e la Germania, ogni possibile sforzo per arrivare a una soluzione consensuale, e bisogna farlo entro quest’anno, facendo un passo avanti a giugno e poi, arrivando a concludere con nuove regole entro la fine dell’anno” riguardo al sistema d’asilo comune del regolamento di Dublino. Un buon proposito che potrebbe non essere rispettato.