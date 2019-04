Un progetto d’inclusione per i migranti all’ex Moi di Torino

“Voglio tornare nel mio paese. Sono troppo stanco di vivere così. Sono venuto in Italia solo per la guerra in Libia, altrimenti sarei rimasto lì, avevo un lavoro”, afferma C.T., un uomo di 36 anni originario del Mali. Viveva nei sotterranei dell’ex Villaggio olimpico di Torino (ex Moi), si era isolato, rifiutava il cibo e perdeva peso. È solo uno dei circa mille abitanti delle palazzine occupate che non avevano accesso ai servizi sanitari di base per motivi burocratici.

Grazie ai compagni, C. T. è stato segnalato agli operatori e ai medici di Medici senza frontiere attivi all’interno dell’ex Moi con uno sportello aperto due volte alla settimana. Si è mobilitato il Centro di salute mentale e C. T. è stato ricoverato per diversi mesi con un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), poi dopo il ricovero è tornato a vivere nelle palazzine dell’ex Moi, costruito per le Olimpiadi del 2006 e che dal 2013 è diventato la casa di rifugiati e migranti beneficiari della protezione umanitaria, rimasti fuori dall’accoglienza in seguito alla chiusura del piano “Emergenza Nordafrica”. Originari dell’Africa subsahariana e della Somalia, l’86 per cento degli abitanti dell’ex Moi è in possesso di un regolare permesso di soggiorno, secondo l’organizzazione umanitaria che dal 2016 ha avviato all’interno della struttura un programma di orientamento ai servizi sanitari pubblici.

“Dall’inizio del progetto al 31 dicembre 2018, sono state assistite 469 persone: sette su dieci non avevano una tessera sanitaria e otto su dieci non avevano un medico di famiglia al momento del primo contatto con Msf”, spiega il rapporto “Inclusi gli esclusi”, che fa emergere uno dei punti più critici del sistema di accoglienza italiano: l’esclusione dai servizi di base e la marginalizzazione delle persone che escono dall’accoglienza senza nessun percorso d’inclusione avviato e che rimangono tagliate fuori, per esempio, dall’assistenza sanitaria. Secondo il rapporto Fuori campo – redatto da Medici senza frontiere a partire dal 2015 – sono almeno diecimila le persone costrette a vivere in insediamenti informali in tutto il paese: aree industriali dismesse, baraccopoli, lungo i fiumi, sotto i ponti o ai valichi di frontiera.