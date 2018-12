Blow-up è un film del 1966 diretto da Michelangelo Antonioni. Ispirato liberamente a un racconto dello scrittore argentino Julio Cortázar, Le bave del diavolo, è la prima opera che il regista realizza fuori dall’Italia. Racconta di Thomas, un fotografo di moda annoiato dal suo lavoro che vive nella swinging London. Un giorno scatta per caso delle foto a una coppia in un parco. Quando le stampa si accorge di avere ripreso una situazione poco chiara e si convince di trovarsi davanti a un mistero da risolvere. Thomas è interpretato da David Hemmings, mentre la donna incontrata nel parco, Jane, è Vanessa Redgrave.

In genere Blow-up è il film che piace anche a chi non è un appassionato di Antonioni, perché ha dei toni decisamente più leggeri rispetto a pellicole come Il grido o Il deserto rosso ed è ambientato nella Londra degli anni sessanta, tra pop art, set fotografici, concerti rock e festini. La visione avanza in maniera agile, ma questi elementi non devono farci considerare il film come le due ore di vacanza del regista ferrarese: al contrario, riflette in maniera brillante sulla natura ambigua e ingannevole dell’immagine, e si rivela “come un’efficace metafora visiva delle incommensurabili ambiguità della vita stessa”. Quest’ultima citazione appartiene a Philippe Garner, storico, curatore e collezionista che contribuisce alla ricchezza dei contenuti raccolti in un nuovo libro pubblicato a novembre da Contrasto, Io sono il fotografo. Blow-up e la fotografia.

Il libro analizza il rapporto del film con la fotografia, raccogliendo contenuti di varia natura che nell’insieme lasciano al lettore una prospettiva stimolante: un fatto di per sé sorprendente se si pensa a quanto sia stato già scritto su quest’opera. Parte dal racconto di Cortázar, che ci permette di capire quanto per Antonioni abbia rappresentato soprattutto una suggestione, un prezioso punto di partenza per giungere alla sua riflessione sull’atto del vedere e sulla percezione della realtà. C’è il soggetto del film, scritto da Antonioni, che sorprende per accuratezza: leggerlo è un po’ come rivedere le scene nella propria testa, una dopo l’altra. Garner ci racconta invece la storia dietro agli ingrandimenti delle foto scattate al parco, i blow-ups che Thomas appende in camera oscura e in cui intravede qualcosa di insolito. Ci permette anche di scoprire come questi ingrandimenti abbiano fatto perdere le loro tracce per un po’ e siano stati ritrovati solo nel 1996.

La busta con gli ingrandimenti originali usati in Blow-up. (Per gentile concessione di Philippe Garner)