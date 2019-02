Jessica Pratt è meno tranquilla di quello che sembra

Jessica Pratt, This time around

Nei primi anni duemila la stampa musicale britannica, evidentemente a corto d’idee, proclamò la nascita di un nuovo fenomeno musicale, il New acoustic movement. Del movimento facevano parte band come i norvegesi Kings of Convenience, o i britannici Keane e Turin Brakes. Questi gruppi in realtà non avevano assolutamente niente in comune tra di loro. Ma la stampa vide nel loro stile, fatto di arrangiamenti acustici, atmosfere malinconiche e armonizzazioni prese in prestito dal folk una specie di nuova tendenza destinata a cambiare la musica.

A distanza di anni non è rimasto molto di quel presunto movimento. Ma ascoltando la musica di Jessica Pratt, cantante statunitense di base a Los Angeles, mi sono venuti in mente i titoli di due dischi dei Kings of Convenience: Quiet is the new loud e soprattutto Riot on an empty street.

Ecco, la musica di Pratt è proprio come una rivolta in una strada vuota. All’apparenza è tranquilla, angelica, ma riesce a scuoterti con una sottile inquietudine. Forse è merito della voce di Pratt, dotata di una grazia quasi aliena e di una dizione che a tratti rende difficile capire le parole. Non sai cosa sta dicendo, ma ti piace come lo canta.

Quiet signs è il primo disco che Pratt ha registrato in studio, dopo aver realizzato in casa i primi due (Jessica Pratt e On your own love again). E stavolta infatti i brani risultano più a fuoco. I riferimenti sonori non sono cambiati: la tradizione folk prima di tutto, a partire dal maestro Bert Jansch, ma anche qualche fuga verso il pop degli anni sessanta (a tratti sembra di ascoltare versioni spogliate dei brani di Jane Birkin).

I testi di Pratt sono un po’ come la sua voce, enigmatici e inquieti. Gli strumenti usati sono pochi: un piano, una chitarra, nessuna percussione e un paio di sovrapposizioni vocali. Per fare la sua rivolta personale, Pratt non ha bisogno di effetti speciali.

DefinireQuiet signs è quasi eufemistico. In alcuni momenti lascia perplessi, come se mancasse qualcosa, anche se dura solo 28 minuti. Ma è bello perdersi tra le sue pieghe, cullati da queste note acustiche e da una voce che sembra venire da lontano. Chi vuole vederla dal vivo in Italia avrà una sola occasione, il 5 aprile a Bologna.